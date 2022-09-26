Минск, 26 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Вопрос о приезде экс-кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской на Генеральную ассамблею ООН будет поднимать Минск, так как всемирная организация не должна становиться инструментом для продвижения каких-либо провокаторов. Об этом 26 сентября заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

See2me.ru Владимир Макей

«В одном из интервью эта дама на вопрос, где она получает зарплату, призналась, что получает зарплату от западных государств. Сейчас мы видим, кто финансирует её», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Макей отметил, что, по его словам, существует старое правило: «кто платит, тот и танцует девочку».

«Естественно, мы считаем, что ООН не должна быть инструментом для проталкивания каких-то провокаторов или каких-то неофициальных представителей той или иной страны, потому что это создает опасный прецедент. Кстати, с этим согласны все коллеги, с кем я разговаривал здесь, в том числе и здравомыслящие европейские коллеги», — добавил глава МИД Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД республики Владимир Макей заявил, что власти Белоруссии готовы при необходимости обратиться в судебные инстанции, чтобы вернуть отнятую Киевом собственность.