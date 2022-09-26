Мурманск, 26 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Первая группа мобилизованных в Мурманской области отправится в Санкт-Петербург для прохождения подготовки сегодня, 26 сентября. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Сегодня первая группа мобилизованных северян отправится из Мурманска в Санкт-Петербург для прохождения специальной подготовки», — сказал Чибис.

Напомним, в Мурманской области под частичную мобилизацию попали около тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ошибки при мобилизации в Мурманской области не носят массового характера.