Цхинвал, 26 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Руководство и народ Южной Осетии всецело поддерживают проведение референдумов в республиках Донбасса и на освобождённых территориях б. УССР о вхождении в состав России. Об этом говорится в заявлении югоосетинского президента Алана Гаглоева, обнародованного 26 сентября на сайте главы государства.

Presidentruo.org Алан Гаглоев

«Республика Южная Осетия также прошла долгий, тяжелый и героический путь на пути к свободе и независимости от агрессивной, националистической Грузии. Сегодня благодаря помощи Российской Федерации народ Южной Осетии чувствует себя в безопасности и строит своё мирное будущее», — заявил президент.

Гаглоев подчеркнул, что поддерживает проведение Россией спецоперации по денацификации б. УССР. Он уверен, что это является единственно верным решением в сложившейся международной обстановке.

Президент добавил, что вопрос о референдуме по вхождению Южной Осетии в состав России не был согласован с Москвой и оказался «несвоевременным». Власти республики проведут общественное обсуждение вариантов интеграции с РФ, в том числе по референдуму. После этого консультации с РФ продолжатся.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Гаглоев приостановил действие указа своего предшественника Анатолия Бибилова о проведении референдума по вхождению республики в состав России. Гаглоев отметил, что вопрос, который предполагалось задать гражданам на референдуме, был поставлен некорректно. Кроме того, его хотели проводить без учёта мнения Москвы.