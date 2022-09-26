Сочи, Краснодарский край, , 11:33 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры. Об этом 26 сентября сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

Владимир Путин и Александр Лукашенко President.gov.by

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«Официальная часть только что началась», — указано в сообщении.

Также публикуются первые кадры встречи глав двух государств. Других подробностей пока не сообщается.

«Глава государства проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба белорусского лидера написала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России.