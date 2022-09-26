Уфа, , 11:35 — REGNUM Еще 28,5 млн рублей получит Башкирия из средств федерального бюджет на расходы по соцконтрактам. Об этом 26 сентября сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Получатели соцконтрактов представили свою продукцию на липецкой ярмарке Липецкаяобласть.рф

Он сообщил, что с учетом республиканских средств, общий объем финансирования на эти цели на 2022 год составит 613,5 млн рублей.

Назаров напомнил, что на открытие собственного дела можно получить до 350 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей. Кроме этого, предусмотрена помощь при поиске работы и решения других сложных вопросов, пояснил он.

Чиновник сообщил, что в текущем году в Башкирии было заключено 4,8 тысяч соцконтрактов, выплачено порядка 550 млн рублей.

Он отметил, что в республике на поддержку предпринимательской инициативы безработных граждан было направлено 19,2 млн рублей, 126 авторов бизнес-идей смогут получить субсидии в размере 153,5 тысяч.

По его данным, в 2022 году в центры занятости населения Башкирии по вопросам открытия своего дела обратились свыше трех тысяч безработных, 614 из них открыли свое дело, 120 человек получили финансовую помощь.

Напомнил, что соцконтракт — это специальный договор, который заключается между органами социальной защиты и малоимущими гражданами или семьями, в рамках которого можно рассчитывать на господдержку.