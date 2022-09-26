Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM Границу с Россией в Ростовской области пересекли более 16,5 тыс. мирных жителей Донбасса и бывш. УССР. Об этом 26 сентября сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса. За этот период границу с Россией в Ростовской области пересекли более 3,3 млн человек.