Москва, 26 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Совфеде одернули сенатора от Крыма Сергея Цекова, предложившего запретить выезд за границу для лиц призывного возраста.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, член Совфеда от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за границу гражданам России призывного возраста.

Категорически против этого выступили в Госдуме.