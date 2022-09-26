Салехард, 26 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Ямальские города Новый Уренгой и Салехард стали лидерами в России по уровню зарплат. Об этом сообщает РИА «Новости».

Pixabay.com Зарплата

Рейтинг городов составлялся экспертами агентства РИА «Рейтинг» по информации Росстата. Средние зарплаты с вычетом НДФЛ по городам рассчитаны на основе муниципальной статистики за январь–июнь 2022 года. В рейтинг включены 100 административных центров субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России.

Согласно рейтингу, в Новом Уренгое самые высокие зарплаты в стране — 129,5 тыс. рублей. Салехард занимает второе место — 115,5 тыс. рублей.

Среди регионов Уральского федерального округа пятое место в России по уровню зарплат занимает Сургут — 94,2 тыс. рублей, на 11-м месте Ханты-Мансийск со средней зарплатой 85,6 тыс. рублей, Тюмень на 26-м месте — 65,4 тыс. рублей.