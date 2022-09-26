Ижевск, 26 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Необходимо усилить контроль за психически больными людьми, отметил 26 сентября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Vyacheslav Bukharov Ижевск

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Так он прокомментировал стрельбу в ижевской школе (где, по предварительным данным, погибло шесть человек) и инцидент в Усть-Илимске с вооружённым нападением на военкома.

«В западных спецслужбах есть такое понятие — «работа с психами». Целые отделы специалистов работают по выявлению нестабильных личностей, а затем начинается их обработка. В нужный момент, работающий с этим человеком специалист, его направляет на нужное им преступление. Западные спецслужбы решили ещё и таким способом раскачивать страну внутри», — отметил военкор.