Москва, 26 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постоянного представителя России при Евросоюзе и Евроатоме. Соответствующий указ опубликован 26 сентября на портале правовой информации.

Mil.ru Владимир Чижов

«Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей Постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия», — сказано в тексте документа.

Напомним, ранее Чижов отмечал, что Евросоюз перестаёт быть партнёром России. Он предупреждал, что покинет Брюссель в ближайшее время в связи с окончанием командировки, которая продолжалась 17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Россию прибыл новый постоянный представитель Евросоюза.