Нью-Йорк, США, 26 сентября 2022, 11:31 — REGNUM Ученики школ американского Нью-Йорк очень тяжело психологически воспринимают то, что им приходится видеть бездомных и наркоманов на улицах своего города, сообщает New York Post.
По информации издания, которое пообщалось с родителями некоторых учеников, многие из них теперь получают помощь психологов. Так, мама одной из девочек отметила, что ее дочь постоянно наблюдает »дефекацию, мочеиспускание, что угодно» на улицах своего города.
Одним из факторов обострения социальной ситуации стала либерализация правоохранительной системы, декриминализацией хранения наркотиков, что побудило полицию Нью-Йорка прекратить задерживать наркоманов, стреляющих на публике.