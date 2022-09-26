Нью-Йорк, США, , 11:31 — REGNUM Ученики школ американского Нью-Йорк очень тяжело психологически воспринимают то, что им приходится видеть бездомных и наркоманов на улицах своего города, сообщает New York Post.

Бездомный в Нью-Йорке Цитата из видео на YouTube

По информации издания, которое пообщалось с родителями некоторых учеников, многие из них теперь получают помощь психологов. Так, мама одной из девочек отметила, что ее дочь постоянно наблюдает »дефекацию, мочеиспускание, что угодно» на улицах своего города.

«Она находится в состоянии постоянного психологического стресса», — указала она.

«Мой ребенок просит меня переехать, — добавила она. — Мы думали о том, чтобы покинуть город. Здесь непросто».

Одним из факторов обострения социальной ситуации стала либерализация правоохранительной системы, декриминализацией хранения наркотиков, что побудило полицию Нью-Йорка прекратить задерживать наркоманов, стреляющих на публике.