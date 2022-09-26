Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM В специализированных магазинах Санкт-Петербурга, торгующих товарами для туризма, охоты и рыбалки, а также различным снаряжением и военизированной («тактической») одеждой и обувью в последние дни повысился спрос на отдельные группы товаров из-за начала частичной мобилизации. Корреспондент ИА REGNUM узнал, что чаще всего покупают.

В магазине Военторга © Андрей Алексеев

Несмотря на то, что мобилизуемых обещают снабдить всем необходимым за счет Министерства обороны, многие предпочитают прикупить что-то самостоятельно. Прежде всего, повышенный спрос отмечается на обувь, особенно берцы. В розничных магазинах одной из популярных торговых сетей, судя по данным интернет-сайта, практически не осталось такой обуви самых ходовых размеров.

«Чаще берут термобельё, обувь, носки», — сообщили корреспонденту агентства в одном из специализированных магазинов. Там добавили, что из-за этого поставки данных групп товаров могут быть увеличены. В одном из «военторгов» Петербурга также ощущают повышенный спрос на одежду и обувь.

В еще одном магазине, торгующем товарами для охоты и рыбалки, полностью раскупили зимние спальные мешки (до минус 25 градусов), активно продаются большие рюкзаки, металлическая походная посуда, компактные газовые плитки, непромокаемые чехлы для документов и телефонов.

Похожая ситуация наблюдается и в Ленобласти, только там акцент больше делается на более мелкие вещи, которые помогут в походных условиях. Однако владелец одного из таких магазинов заявил, что поставки увеличивать пока не будут, так как повышенный спрос — временная ситуация.

«Рюкзаки, дождевики, походные (охотничьи спички), сухое горючее, походная посуда (термосы), мультитулы, фонари, батарейки, мягкие сидушки на резинке походные», — перечислили часто покупаемые товары в одном из магазинов.

Напомним, что частичная мобилизация стартовала 21 сентября 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина.

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