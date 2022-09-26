* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 11:31 — REGNUM Иракские органы безопасности объявили об уничтожении укрытия боевиков севернее Багдада. Об этом 26 сентября сообщает Shafaq со ссылкой на заявление пресс-службы минобороны Ирака.

Армия Ирака Spc. Jeffrey Alexander, US Army

По данным ведомства, военные самолёты поразили укрытия террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в горах Хамрин, в провинции Дияла в ночь с 25 на 26 сентября.

«Управление военной разведки в координации с Объединенным оперативного командованием отслеживало передвижения членов группировки близ озера Хамрин в районе Нарын… Самолёты F-16 нанесли удары по этому укрытию и ликвидировали террористов, укрывшихся внутри него», — говорится в сообщении военно ведомства.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.