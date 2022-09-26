Эстония, 12 июня, 2015, 12:33 — ИА Регнум. Известный российский музыкальный критик и сторонник либеральной внесистемной оппозиции Артемий Троицкий участвовал в кастинге на телеведущего в создаваемом на эстонском гостелевидении ETV канале ETV+ на русском языке. Об этом сегодня, 12 июня,

Артемий Троицкий на кастинге нового телеканала эстонского гостелевидения

ETV+ сообщило в соцсетях, разместив соответствующую фотографию в Instagram.

Помимо Троицкого в кастинге участвуют и другие проживающие в Эстонии русские и эстонские журналисты и общественные деятели. По данным руководителя нового телеканала Дарьи Саар, на начало июня свои заявки на работу в ETV+ подали более 350 человек, уже даны более 60 рабочих интервью и предложены более 200 различных телепередач, а 130 журналистов и общественных деятелей побывали на первой презентации будущего телеканала. Первый эфир нового телеканала состоится 28 сентября нынешнего года.

Напомним, что новый телеканал ETV+ создается при совместном планируемом финансировании Эстонии, Евросоюза и США на фоне призывов руководства страны, Евросоюза и США «противостоять кремлевской инфопропаганде». Главной аудиторией нового телеканала должно стать русскоязычное население Эстонии (порядка 30% от всего населения). Эксперты уже критически оценили перспективы нового телеканала, а активность журналистов объяснили катастрофической ситуацией на рынке труда местных СМИ.







