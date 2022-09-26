Москва, , 11:27 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за злостное нарушение законодательства об иностранных агентах, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно поправкам, злостное уклонение иноагентов от исполнения предусмотренных законом обязанностей может повлечь уголовную ответственность с наказанием вплоть до двух лет лишения свободы.

Аналогичные изменения вносятся в КоАП. Для иноагентов за нарушение российского законодательства предусмотрены штрафы от 2 тыс. до 1 млн рублей.

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