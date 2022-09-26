Москва, 26 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за злостное нарушение законодательства об иностранных агентах, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно поправкам, злостное уклонение иноагентов от исполнения предусмотренных законом обязанностей может повлечь уголовную ответственность с наказанием вплоть до двух лет лишения свободы.

Аналогичные изменения вносятся в КоАП. Для иноагентов за нарушение российского законодательства предусмотрены штрафы от 2 тыс. до 1 млн рублей.