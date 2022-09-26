Самара, , 11:38 — REGNUM Арбитраж Самарской области 8 ноября 2022 года планирует рассмотреть финансовый иск администрации Тольятти к областной власти в лице одного из министерств. Общая сумма претензий превышает 22 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление было подано ещё в конце августа 2022 года. Третьими лицами в споре участвуют министерство управления финансами Самарской области и областное правительство.

Дело слушает судья Шехмаметьева. В нём речь идёт «о взыскании 22 318 555 рублей убытков, а также 20 000 рублей судебных расходов по определению рыночной стоимости жилых помещений».

Вероятно, речь идёт о компенсации расходов городского бюджета по выделению жилья одной из социальных групп. Чаще всего, в основе подобных споров — выигранные суды, обязавшие городские власти предоставить гражданам жильё вне очереди.