Москва, 26 сентября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Использование Россией криптовалют для международных расчетов может быть работающим решением только при условии, что ему не будут чинить препятствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявила ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

Криптовалюта

«Легализация трансграничных переводов в России будет способствовать контролю, о чем прямо заявил замминистра финансов. И это выглядит как плата за изменение закона, прямо запрещающего использование криптовалют в качестве средства платежа, — сказал Мамедова. — При этом нет гарантий, что действия жителей РФ на зарубежных криптовалютных биржах не будут ограничены, а своих криптовалютных бирж в России нет. Прецеденты такого рода ограничений уже созданы. То есть можно разрешить в России проводить трансграничные переводы в криптовалюте, но способов технически или юридически осложнить этот процесс много уже сейчас. А при желании их число можно увеличить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, законопроекты, регулирующие вопросы трансграничных расчётов в криптовалюте, могут быть приняты Госдумой в осеннюю сессию.