Москва, , 11:26 — REGNUM Стрельба в школе в Ижевске, нападение на военкомат в Иркутской области, вчерашние протесты в Дагестане — все это результат подстрекательства и призывов к террору и экстремизму, организованный киевским режимом в соцсетях, считает член ОП РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В своем телеграм-канале 26 сентября она также отметила: их цель — разрушение России всеми средствами, уничтожение спокойной и благополучной жизни в нашей стране.

«Если мы не покончим с киевским режимом, то на нашу землю придёт анархия и хаос», — подчеркнула Мизулина.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске, стрелок покончил с собой.

Читайте также: Стрельба в школе №88 в Ижевске — все новости

Военком Усть-Илимска (Иркутская область) получил тяжёлое ранение в результате стрельбы 26 сентября: не менее шести выстрелов в спину из обреза сделал злоумышленник в то время, когда военком проводил инструктаж мобилизованных.

Читайте также: В Приангарье расстреляли военкома