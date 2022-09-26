Элиста, , 11:25 — REGNUM В Калмыкии тщательно отработали вопросы, возникшие при проведении частичной мобилизации. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава республики Бату Хасиков.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Работаем с жалобами жителей Калмыкии по проведению частичной мобилизации. Каждый вопрос в индивидуальном порядке отрабатываем вместе с военкоматом. Установили, что несколько человек были мобилизованы, хотя не подходят по состоянию здоровья. Приняли меры и уже вернули наших земляков обратно», — уточнил он.

По словам Хасикова, такие случаи повторяться не должны. За Элистой и каждым районом закреплены медицинские работники для проведения военно-врачебных комиссий.

ИА REGNUM сообщало, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов (чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ).