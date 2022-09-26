Москва, 26 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Статус военнослужащих и все гарантии, получаемые российскими военнослужащими по контракту, получат все работники, которые призваны по частичной мобилизации. Об этом 26 сентября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на оперативном совещании с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Работники, призванные по мобилизации, получают статус военнослужащих и в связи с этим им предоставляются все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту», — сказала она.

Также вице-премьер РФ уточнила, что любые договоры и служебные контракты любые договоры и служебные контракты с призванными по частичной мобилизации нужно приостановить и не прекращать.

При этом Голикова добавила, что соответствующее постановление правительства РФ распространяется на работников и государственных служащих, начиная с 21 сентября 2022 года. В то же время, причитающиеся на этот момент выплаты работникам необходимо произвести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что в страховой стаж для назначения пенсии будут зачитывать добровольное участие в спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.