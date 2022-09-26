Томск, 26 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. 26 сентября на вокзале Томск-2 состоялись проводы местных жителей, призванных в вооружённые силы России в рамках частичной мобилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Администрация Томской области Проводы мобилизованных в Томской области

Отмечается, что многие граждане после объявления указа президента явились в военкоматы сами, не дожидаясь повесток.

«Ребят провожали родные, друзья и губернатор Владимир Мазур. Он выразил уверенность в быстром завершении спецоперации и пожелал всем парням поскорей возвращаться домой», — отметили в ведомстве.