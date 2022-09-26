Москва, 26 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Евгений Попов («Единой России») выступил категорически против любых ограничений на передвижение граждан на фоне мобилизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Владимира Путина и частичная мобилизация в России — все новости»

«Категорически против любых ограничений на передвижение для наших граждан», — отметил Попов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, член Совфеда от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за границу гражданам России призывного возраста.