Вашингтон, 26 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Две установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS разместят США в Латвии в рамках учений NAMEJS. Об этом 26 сентября сообщило командование армии США в Европе и Африке.

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

«Командование армии США в Европе и Африке направит в Латвию две РСЗО M142 (HIMARS) и около десяти военнослужащих в поддержку национальных учений по проверке боевой готовности NAMEJS», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это должно продемонстрировать быстрое развёртывание высокоточного оружия дальнего действия на восточном фланге НАТО.

Как отмечается, HIMARS будут развёрнуты на территории Латвии одновременно в двух местах. Для этого будут задействованы два самолёта C-130.