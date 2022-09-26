Москва, 26 сентября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. К раненому белому медведю Диксону возвращается чувствительность лап. Ветврачи регулярно проводят с медведем тренинг на проверку рефлексов и чувствительности: щёточкой щекочут неподвижные лапы. И на последнем тренинге Диксон реагировал ими уже гораздо активнее. Об этом 25 сентября сообщила в своём Telegram-каналеСветлана Акулова, генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк».

М. Иванов Белый медведь около построек, о. Гукера, ЗФИ

«По оценкам зоологов, это может быть поверхностная чувствительность, поскольку глубокая — болевая — у него ещё не появилась. Врачи подчёркивают, что быстрых результатов ждать не приходится, ведь у медведя спинальный шок», — написала Акулова.

Кроме того, генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» опубликовала видео, на котором белый медведь демонстрирует движения лап без касания щеткой. Однако, как уверяет Акулова, несмотря на положительную динамику, зоологи осторожны в прогнозах, но продолжают заниматься с Диксоном и фиксируют каждую его реакцию.

Напомним, что в минэкологии Красноярского края поступила информация с просьбой оказать содействие в спасении белого медведя. Сотрудники ведомства отправились на Диксон. Обездвиженного хищника обнаружили недалеко от жилых домов, после чего его усыпили и доставили в Московский зоопарк на лечение. По словам главы РосприроднадзораСветланы Радионовой, раненого медведя назвали Диксон. Динамика по здоровью у медведя положительная, несмотря на то, что задние лапы обездвижены.

Как сообщалоИА REGNUM, Санкт-Петербургская экологическая компания «Экофактор» 20 сентября завершила работы по аэрофотосъёмке численности полярного медведя на острове Врангеля, которые стартовали в начале месяца.

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