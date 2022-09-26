Калуга, , 11:35 — REGNUM Пленарное заседание юбилейных XXV Богородично-Рождественских образовательных чтений открылось 26 сентября в калужской областной филармонии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужской митрополии.

В Калуге открылись XXV Богородично-Рождественские образовательные чтения eparhia-kaluga.ru

Чтения призваны стать основным региональным церковно-государственным мероприятием 2022 года, направленным на совместное обсуждение перспектив системного взаимодействия калужской митрополии Русской православной церкви с государством и обществом по ключевым вопросам современности. Чтения проводятся при поддержке правительства Калужской области и регионального Законодательного собрания по 16 направлениям. Среди них — «Взаимодействие Церкви и системы образования», «Церковь и культура», «Церковь и защита окружающей среды», «Социальное служение и милосердие», «Вопросы семьи, защиты материнства и детства», «Взаимодействие Церкви и молодёжи», «Изучение истории епархии в XX веке и канонизации святых», «Церковь и СМИ» и другие.

На 29 сентября запланирована VI Богородично-Рождественская парламентская встреча в Законодательном собрании Калужской области

«Эти встречи стали значимыми событиями в общественной жизни региона. Они объединяют представителей Русской православной церкви, государственной власти, образования, науки и культуры», — отметил губернатор Владислав Шапша.

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