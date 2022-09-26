Мурманск, 26 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Мурманске День города пройдет без салюта и шоу дронов. Об этом заявил глава администрации Юрий Сердечкин.

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Решение об отмене зрелищных мероприятий было принято на фоне событий в зоне проведения спецоперации. По данным СМИ, вместо этого северянам будет предложено отправить открытки участникам СВО.

Напомним, Мурманск отмечает День города 4 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Мурманской области сообщил об ошибках военкомата при мобилизации.