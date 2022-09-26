Одесса, Украина, 26 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. По очередному военному объекту в Одессе был нанесен удар с помощью иранского дрона-камикадзе, написал 26 сентября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

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«ПВО не берет этот дрон, и это даёт нам возможность уничтожать склады и казармы, не используя дорогостоящие ракеты. Соответственно, ликвидация теперь будет происходить намного чаще», — отметил военкор.

Ранее в соцсетях были опубликованы кадры ударов беспилотников-камикадзе по объектам в Одессе. Предположительно, целью являлсяштаб командованияВСУ«Юг».