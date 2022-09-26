Джакарта, 26 сентября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что почти все страны мира в настоящее время находятся в сложном положении из-за энергетического и продовольственного кризиса, сообщает Kompas.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

Президент заявил, что в мире насчитывается 19 600 человек, которые каждый день умирают от голода в результате продовольственного кризиса.

«Теперь мы знаем, что я только что получил цифру в 19 600 человек, которые каждый день умирают от голода из-за продовольственного кризиса. Но таков мир», — заявил Джоко Видодо.

Однако, по словам президента, нынешнее кризисное состояние на самом деле является возможностью для Индонезии. Потому что цифровая экономика Индонезии в настоящее время быстро растет.

Джоко Видодо добавил, что число пользователей интернета в Индонезии также в настоящее время достигает 77%.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр иностранных дел Бурунди Альберт Шингиро подписали соглашение об отмене виз.

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