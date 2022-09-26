Магадан, 26 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Мобилизованный житель Магадана Иван Кукын признался, что давно сумку собрал, так как ожидал, что получит повестку на военные сборы для подготовки к спецоперации в защиту Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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34-летний Иван Кукын спокоен и пребывает в бодром расположении духа, в общем, выглядит молодцом. Семья настраивает папу на позитив.

«Мысли только бодрые — всё будет хорошо! Ожидал ли себя увидеть в списках? Да, давно — сумку собрали ещё несколько дней назад. Я понимал: хочешь мира — готовься к войне, есть такое крылатое выражение. Советую всем взять на заметку. О том, что ты можешь в любое время отправиться защищать Родину, всегда нужно думать любому мужчине, который служил, тем более, для этого ты в армию и ходил.

У меня опыт военный есть, в армии служил, потом в правоохранительных органах десять лет. Ничего не забыто, как автомат в руках держать помню. Чем Родина скажет помочь, тем и помогу. Надеюсь, что будут учитываться старые навыки, чтобы людей не абы как распределяли в воинские части, а в соответствии с тем, что они уже знают и умеют.

Смотрел недавно видео, там наш земляк взрослый 50+, который пошел на фронт добровольцем, озвучил очень хорошую мысль: чтоб молодежь не забывала, зачем штаны носит. Я полностью поддерживаю его. Мы — мужчины, и должны не только гордиться этим «званием», но и оправдывать его», — цитирует Ивана Кукына «Магаданская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, у тех, кто скрывается от мобилизации, нет ни чести, ни достоинства. Особенно это касается кавказских мужчин, чьи предки всегда считали честью положить свою жизнь, защищая родину. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.