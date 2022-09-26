Смоленск, 26 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Средства, которые были сэкономлены в связи с отменой празднования Дней городов и посёлков в Смоленской области, решено направить на поддержку семей участников специальной военной операции. Об этом 26 сентября в телеграм-канале написал губернатор Алексей Островский.

Kremlin.ru Алексей Островский

«В соответствии с поступающими в мой адрес обращениями и пожеланиями смолян, которые целиком и полностью совпадают с моими мнением и решением, сэкономленные на праздновании бюджетные средства направим на социальную поддержку семей погибших военнослужащих, а также военнослужащих, получивших ранение в ходе специальной военной операции на [территории бывш. УССР]. В сложившейся ситуации считаю это единственно правильным решением», — написал Островский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее смоленский губернатор объявил об отмене большинства массовых праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города, за исключением памятных и патриотических.