26 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Упустив Африку и нуждаясь в широком круге союзников, ЕС тем не менее рискует утратить влияние и в Латинской Америке из-за срыва торговых договоров.

Татьяна Аннина, , 11:51 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала усилить торговую политику для борьбы с глобальным влиянием Китая. Но, объявляя о своих планах, она забыла упомянуть о зашедшем в тупик торговом пакте с крупнейшим в Южной Америке торгово-экономическим объединением. Об этом пишет газета Financial Times.

Дракон Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая в Страсбурге ранее в сентябре, фон дер Ляйен проигнорировала масштабный договор с блоком МЕРКОСУР. В него наряду с Уругваем, Парагваем и Венесуэлой входят Бразилия и Аргентина — две крупнейшие экономики региона, где китайская торговля и инвестиции значительно набрали силу за последние двадцать лет.

Брюссель ждет результатов октябрьских президентских выборов в Бразилии, требуя от Бразилии подписания отдельного обязательства по защите Амазонки, прежде чем ратифицировать соглашение с МЕРКОСУР. Опросы показывают, что у экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы есть большие шансы победить нынешнего главу государства Жаира Болсонару, у которого испортились отношения с большинством лидеров ЕС.

Инасио Лулу Да Силва Valter Campanato

Однако отсутствие прогресса в данном вопросе беспокоит верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. В июле 2022 года он подготовил конфиденциальный документ для министров иностранных дел, с которым ознакомилась Financial Times, где говорится о необходимости «качественного скачка в отношениях» со странами Латинской Америки и Карибского бассейна в ближайшие полтора года.

Документ предупреждал о том, что неспособность заключить торговые сделки «подорвала доверие к ЕС», при том что «присутствие и влияние Китая в регионе растет экспоненциально».

Хотя Лула в целом выступает за более тесные связи с ЕС, его правительство, вероятно, «захочет внести некоторые коррективы» в текст договора, считает бывший министр иностранных дел Бразилии и советник Лулы Селсо Аморим. «Мы хотим быть уверены, что ничто не препятствует техническому или промышленному развитию Бразилии, — сказал Аморим. — Мы не хотим оставаться просто сырьевым производителем».

Любые изменения должны быть согласованы с партнерами Бразилии по МЕРКОСУР, а также с 27 странами — членами ЕС.

Зашедшая в тупик сделка с МЕРКОСУР не единственное, что омрачает торговые отношения ЕС с Латинской Америкой.

Соглашение о торговле и партнерстве с Мексикой остается нератифицированным уже четыре года из-за опасений Европы по поводу экологических и трудовых прав. Соглашение с Чили ждет подписания после того, как Париж заблокировал сделку с ЕС из-за опасений французских фермеров по поводу увеличения импорта курятины.

Фермеры (сс) WFranz

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис посетит Латинскую Америку в конце 2022 года. По словам одного из чиновников ЕС, пожелавшего сохранить анонимность, события вокруг б. УССР продемонстрировали, что ЕС нуждается в более широком круге союзников, особенно в демократических странах Латинской Америки.

«Если вы хотите получить голоса в ООН, вы не можете полагаться только на ЕС, США, Канаду, Южную Корею и Японию. Нам нужно работать с гораздо большим количеством стран», — сказал он.

Латинская Америка, крупный производитель меди и лития, также является источником минералов, жизненно важных для перехода ЕС к «зеленой» энергетике.

«Африка уже сдана в аренду Китаю, потому что они оказались лучшими стратегами, чем демократии. Мы не можем допустить, чтобы то же самое произошло с Латинской Америкой», — сказал FT представитель ЕС.

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