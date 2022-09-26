Ижевск, 26 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Полицейские обнаружили тело мужчины, открывшего стрельбу в школе №88 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии в своем telegram-канале.

«По имеющимся данным, он покончил с собой», — говорится в сообщении.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По предварительным данным, в результате нападения погибли шесть человек и около 20 получили ранения. В настоящее время устанавливаются все подробности нападения, а также уточняется информация о состоянии пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на школу №88 в Ижевске произошло утром 26 сентября во время уроков. На место сразу же прибыли экстренные службы. Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что погиб охранник. Он также говорил, что подозреваемый покончил с собой.