Москва, 26 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Руководство США во главе с Джо Байденом рискуют жизнями сотен миллионов граждан Америки, отметил сенатор Андрей Климов.

Council. gov.ru Сенатор Андрей Климов

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«Если кто-то думает, что маниакальную тягу Вашингтона решать проблемы Америки с помощью противоправных кровавых акций за пределами национальной территории США возможно остановить академическими дискуссиями и дипломатическими уговорами — совершает трагическую ошибку», — констатировал Климов в телеграм-канале.

Вашингтон понимает лишь силу, причём ту, что «может нанести Америке неприемлемое поражение», убежден член Совфеда.

«Беда в том, что номинальные американские начальники во главе с формальным президентом Дж. Байденом явно оторвались от реальности и даже рискуют теперь уже жизнями сотен миллионов граждан самих Штатов. По-другому воспринимать их стремление победить как минимум равную им ядерную сверхдержаву «на поле боя» (независимо от локации ТВД) невозможно», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Соединенные Штаты в частном порядке предупредили Россию о катастрофических последствиях применения ядерного оружия, заявил 25 сентября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.