Донецк, 26 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике обстреляли посёлок Зайцево. Об этом 26 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместной центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 10:50 из Дылеевки обстреляли посёлок Зайцево. По нему выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска нанесли артиллерийский удар по Красному Лиману, в результате которого погибли мирные жители.