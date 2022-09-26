Москва, 26 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Несмотря на активное ужесточение денежно-кредитной политики, ФРС США не может добиться намеченных целей — инфляция в Америке растет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Активное ужесточение ДКП США не достигает намеченных целей: фактическая инфляция в августе составила 8,3%, что более чем в четыре раза выше целевого ориентира и на 0,2 п. п. выше прогнозного значения. Объясняется это тем, что ключевые профинляционные факторы экономики США, как и других государств, сегодня формируются на геополитическом поле, — сказала Воронкова. — А современная геополитика фрагментирует мировую торговлю, нарушает глобальные логистические цепи, что при высокой международной интеграции, особенно стран с развитой экономикой, не может не отразиться на рыночной конъюнктуре национальных рынков. В этих условиях эффективность управленческих решений по сдерживанию инфляции локального характера низкая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что укрепление доллара США, вызванное повышением ставок ФРС, резко усложняет жизнь многим развивающимся рынкам.