Триполи, 26 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Подразделения пограничной стражи Ливии готовятся к возобновлению пассажирского и грузового сухопутного сообщения с Алжиром, впервые с 2011 года. Об этом 26 сентября сообщает Fawasel Media.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

По данным журналистов, подразделения 127-й бригады Главного командования ведут обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с Алжиром. На КПП устанавливаются камеры, сканеры и другая необходимая инфраструктура.

Отмечается, что сообщение будет возобновлено в течение ближайших 20 дней.

Как ожидается, в первую очередь власти Ливии планируют наладить поставки алжирских товаров, а также — организовать перемещение студентов, трудовых мигрантов и лиц, использующих Алжир для того, чтобы попасть в Европу.