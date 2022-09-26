Ижевск, 26 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В результате устроенной неизвестным мужчиной стрельбы в школе №88 города Ижевска, по предварительным данным, шесть человек погибли и ещё 20 пострадали. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике в своём телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Уточняется, что тело напавшего на школу было найдено полицейскими, по предварительным данным, он покончил с собой.

«На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов написал, что среди учащихся школы №88 в Ижевске есть жертвы и пострадавшие.