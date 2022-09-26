Воронеж, , 11:14 — REGNUM Почти четыре тысячи звонков поступило от жителей Воронежской области на горячую линию 122 по вопросам мобилизации 24 и 25 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

В целом на горячую линию за выходные обратились 3 842 человека. В 91% случаев на вопросы смогли ответить сотрудники МФЦ, принимающие звонки.

«Нетиповые запросы остаются в работе. Ежедневно специалисты горячей линии получают от военкоматов новую информацию и передают ее интересующимся жителям региона», — уточнили в пресс-службе

Как сообщало ИА, с 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. В некоторых регионах часть граждан, вызванных повестками, были отправлены домой после разбирательств.