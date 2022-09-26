Донецк, , 11:14 — REGNUM Киевские боевики обстреливают города Донбасса «минами-лепестками», чтобы помешать гражданам прийти и проголосовать на референдуме, написал 26 сентября в своем телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Мина «Лепесток» (сс) Atirador

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Как сообщалось ранее, ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО «Ураган», оснащенные противопехотными минами «Лепесток», сброс мин был направлен на густонаселённый Кировский район Донецка.

Представители народной милиции ДНР сообщили, что за прошедшие сутки (25 сентября) противник выпустил по территории республики 354 единицы боеприпасов из танков, ствольной артиллерии и миномётов. Огонь велся по районам десяти населенных пунктов ДНР. Пять мирных жителей получили ранения.