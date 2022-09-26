Кондопога, Карелия, 26 сентября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, в том числе ребенка на Онежском озере в Карелии, сообщили в Следственном управлении СКР по Карелии.

Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН Перевернувшаяся лодка в Онежском озере.

Напомним, происшествие в акватории Онежского озера вблизи деревни Горки Кондопожского района произошло 24 сентября. Несмотря на двухметровые волны, катер с семью пассажирами на борту, среди которых был пятилетний ребенок, вышел в открытую воду. В какой-то момент судно перевернулось, три человека — один житель Карелии и двое петербуржцев, смогли выплыть на берег. Еще одного жителя Северной столицы вскоре нашли утонувшим.

Тела двух пропавших без вести петербуржцев, в том числе ребенка, спасатели обнаружили поздним вечером 25 сентября. Заметим, ни на одном из пострадавших и погибших, кроме несовершеннолетнего, не было спасательного жилета. Еще одного петербуржца, предположительно, отца ребенка, до сих пор ищут спасатели.

«Следователями следственного отдела по городу Кондопога СК России по Республике Карелия в связи с происшествием в Онежском озере возбуждено уголовное дело. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

Отметим, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение доложить о происшествии на Онежском озере и взять на контроль ход расследования уголовного дела в центральном аппарате СКР.