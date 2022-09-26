Нью-Дели, 26 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Американские СМИ искажают факты при освещении ситуации в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает 26 сентября газета Mint.

Василий Верещагин. Ночь на реке в Кашмире. 1874 г

По его словам, некоторые газеты, и это всем известно, освещают ситуацию определённым образом. Он призвал обратить внимание на то, «что сообщают СМИ, и что они не сообщают».

Джайшанкар, который находится с визитом в США, напомнил об отмене 370-й статьи конституции об упразднении штата Джамму и Кашмир, которая наделяла штат особым статусом. Американские медиа по этой теме демонстрируют «политику в действии», полагает он.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия и Пакистан не прекращают споров из-за Кашмира с 1947 года. В августе 2019 года Нью-Дели объявил об упразднении штата Джамму и Кашмир и создании вместо него двух союзных территорий. Эти административные единицы имеют меньше прав, чем штат.

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