Новосибирские власти, прокуратура и военкомат будут работать по мобилизации
Новосибирск, 26 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области правительство, военная прокуратура и военкомат договорились о взаимодействии для защиты прав новосибирцев в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Отмечается, что договорённости помогут оперативно отрабатывать сигналы о возможных нарушениях и ошибках.
Кроме того, в регионе заработала горячая линия областного военкомата — с вопросами по конкретным ситуациям новосибирцы смогут обратиться телефону 8 (383) 231-06-88.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Андрей Травников поручил минимизировать число ошибок при проведении частичной мобилизации и предоставить отсрочку уникальным специалистам.
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