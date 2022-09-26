Новосибирск, 26 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области правительство, военная прокуратура и военкомат договорились о взаимодействии для защиты прав новосибирцев в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Отмечается, что договорённости помогут оперативно отрабатывать сигналы о возможных нарушениях и ошибках.

Кроме того, в регионе заработала горячая линия областного военкомата — с вопросами по конкретным ситуациям новосибирцы смогут обратиться телефону 8 (383) 231-06-88.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Андрей Травников поручил минимизировать число ошибок при проведении частичной мобилизации и предоставить отсрочку уникальным специалистам.

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