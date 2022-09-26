Донецк, 26 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел Красного Лимана, сообщили 26 сентября в Народной милиции ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В милиции рассказали, что город подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Так, снаряды попали в продовольственный магазин и автомобиль, в результате чего были убиты мирные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска обстреляли Донецк и сбросили на жилые кварталы мины «Лепесток».