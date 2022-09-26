Петропавловск-Камчатский, 26 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Главная задача всех мобилизованных освободить Донецкую и Луганскую Народные республики, Херсонскую и Запорожскую области от прогнившего киевского режима и помочь нашему братскому народу стать свободными, считает ветеран специальной военной операции Валерий Золочевский.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бывшая территория УССР

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«Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей хотят вступить в состав России. Но прогнивший киевский режим никак не хочет это позволять. Они всеми силами попытаются помешать проведению референдума, чтобы люди этих районов стали свободными. Наша задача — помочь братскому народу обеспечить безопасность. И первоочередная задача тех ребят, которые идут на специальную военную операцию — освободить данные области и помочь нашему братскому народу стать свободными», — цитирует Золочевского пресс-служба правительства Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, исторически основное население Донбасса — русские. И поэтому вполне обосновано, что люди замученные националистами, захотели провести референдумы на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей и воссоединиться с Россией. Такое мнение в поддержку референдумов высказал заместитель председателя думы Петропавловска-Камчатского Андрей Воровский.