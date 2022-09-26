Лондон, 26 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Жители Великобритании потратили около половины своих сбережений из-за роста цен, пишет The Times со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании KPMG.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Отмечается, что британское домохозяйство тратит ежемесячно на оплату продуктов питания, электроэнергии и взносов по ипотеке на 145,5 фунта больше, чем годом ранее. Те, у кого были какие-либо сбережения в начале года, смогли сохранить 43% из них. Вместе с тем каждый десятый респондент потратил все свои сбережения.

«Домохозяйствам еще предстоит решить проблему октябрьского роста цен на электроэнергию», — сообшила эксперт KPMG Линда Эллетт.

Напомним, ранее агентство финансовой информации Bloomberg, ссылаясь на прогноз погоды от компании Maxar Technologies Inc, сообщило, что резкое похолодание, которое наступит в середине следующей недели, станет первым испытанием для Западной Европы на фоне энергетического кризиса.

Читайте также: Bloomberg: ЕС ждёт первое испытание в связи с энергокризисом