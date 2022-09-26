Москва, , 11:10 — REGNUM Минску нужны будут гарантии безопасности в случае мирной договорённости Москвы и Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости.

Владимир Макей Mfa.gov.by

По его словам, Белоруссия хотела бы иметь конкретные, определённые гарантии безопасности для страны и не хотела бы остаться в стороне от этих гарантий, что абсолютно естественно. \

«Без Белоруссии, находящейся в центре Европы, в этом регионе достижение полной и абсолютной безопасности невозможно. Если мы будем какой-то неспокойной страной, это никому не будет выгодно», — считает Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия пока не нуждается в размещении военных баз России, заявлял глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

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