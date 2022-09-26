Ижевск, 26 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Среди учащихся школы №88 в Ижевске есть жертвы и пострадавшие. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем telegram-канале.

Kzn.ru Стрельба в школе №175 в Казани

Он отметил, что, по предварительным данным, нападавший на школу покончил с собой. При нападении был убит охранник.

«Эту информацию будем позже сверять с коллегами из ФСБ и правоохранительных органов», — сказал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в школе №88 на улице Пушкинской в Ижевске произошла стрельба. На место происшествия прибыл глава Удмуртии Александр Бречалов.

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