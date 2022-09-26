Чебоксары, , 11:09 — REGNUM В столице Чувашии 26 сентября провожают первых граждан, которые отправятся служить в рамках частичной мобилизации, сообщили ИА REGNUM в минцифры республики. Провожающие поют «Катюшу», настроение у ребят боевое.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

В Чебоксарах 26 сентября льёт дождь. У военкомата собрались родственники и друзья, провожающие первых мобилизованных: кто-то из провожающих укрылся под зонтом, кто мокнет под дождём, не обращая на погоду, — все хором они поют легендарную песню «Катюша». Без оркестра, в едином порыве.

Мобилизованный Юрий Б. рассказал в интервью местным журналистам, что настрой у него «исключительно положительный, настрой боевой»:

«Пришла повестка пару дней назад, мы её сразу приняли, пришли в военкомат, записались. Атмосфера очень тёплая, ребята заходят, говоря: «Здравствуйте, братья!»

Другой призывник, Дмитрий, сообщил, что «настрой боевой, готов к выполнению задач, поставленных нашей Родиной»:

«Хочу на передовую, непосредственно туда».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев взял на личный контроль все жалобы, которые поступают в рамках проведения частичной мобилизации.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Чувашии взял на личный контроль все жалобы на незаконный призыв