Кишинёв, 26 сентября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. На молдавско-приднестровской границе возникла напряжённость. С таким заявлением выступила 26 сентября на брифинге президент Молдавии Майя Санду.

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Она критически отозвалась о действующем в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) «жёлтом» уровне террористической опасности, в рамках которого работают блокпосты на границе и на въездах в городах. Режим был введён из-за серии терактов.

«Граждане подвергаются контролю, который не входит в список полномочий миротворческой миссии. Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией просит разъяснений и работает над деэскалацией ситуации. Риски в сфере безопасности растут», — сказала Санду.

Президент заявила о необходимости в консолидированной работе минобороны, органов госбезопасности и полиции.

Напомним, в апреле и в мае в Приднестровье прошла серия терактов. Следователи ПМР пришли к мнению, что к их организации причастны в том числе и молдавские силовики. Вместе с тем Киев закрыл границу с ПМР, а в Молдавии заблокировали ввоз в Приднестровье товаров первой необходимости, в том числе лекарств.